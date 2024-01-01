Сотрудник Московского зоопарка умер от укуса ядовитой змеи

Ядовитая африканская змея укусила сотрудника Московского зоопарка, мужчина скончался. Об этом в четверг, 10 апреля, рассказали в зоопарке.

Инцидент произошел во время кормления змеи. На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи, но спасти пострадавшего не удалось. В зоопарке проводится служебное расследование обстоятельств этой трагедии, сообщает РИА Новости.

Источник "Известий" уточнил, что укус змеи получил 35-летний мужчина, когда зашел в террариум покормить рептилию. Он пострадал от аспидовой змеи — нейротоксины в яде такого пресмыкающегося угнетают работу нервной системы и парализуют дыхание. После укуса у мужчины развился анафилактический шок, наступила остановка сердца.

Осенью 2024 года трагедия произошла в крымском сафари-парке "Тайган". Кипер Леокадия Перевалова вошла в клетку со львами для уборки и не заперла дверь, разделявшую два отсека. Хищники набросились на женщину, от полученных травм она скончалась. При этом руководство парка отказалось усыплять зверей.

Что касается змей, их можно встретить на пробежке в парке или на прогулке в лесу, поэтому важно помнить: пресмыкающиеся наиболее активны ранней весной, выползая на просохшую после зимы землю, чтобы погреться на солнышке. Эксперты рассказали, как обезопасить себя.