"Удар током": Песков рассказал о встрече с Навкой

13 апреля Татьяна Навка отметит круглую дату. Прославленной спортсменке, олимпийской чемпионке исполнится 50 лет. Но кто даст?! Фигуристка продолжает много работать, вести активный образ жизни и заниматься с младшей дочкой. Так, в честь юбилея Навка готовит новое грандиозное ледовое шоу.

А меж тем к дню рождения спортсменки в эфир выйдет фильм "Она", в съемках которого поучаствовали мать Татьяны Навки, ее старшая дочь Александра, супруг Дмитрий Песков и другие важные для нее люди. Так, тот же Дмитрий Песков вспомнил о встрече с фигуристкой. По его признанию, он сразу почувствовал искру.

"Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и вот, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом мы еще вот через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло", - припомнил пресс-секретарь российского президента.

Также Дмитрий Песков сообщил, что его супруга очень тщательно подходит к постановкам своих ледовых шоу. Татьяна контролирует все процессы, активно участвует в работе, а перед премьерой оказывается настолько взвинченной, что находится на грани нервного срыва.

"Вот она когда выпускает шоу, у нее наступает неделя, она перестает вообще спать. Она спит там час в сутки и далее. Она доводит себя до состояния просто вот такого, ну, нервного тика просто, срыва", - приводит слова Пескова Starhit.