Российская армия, продолжая в зоне СВО наступательные действия, освободила в Сумской области четвёртый населённый пункт - Журавку. Как сообщили в Минобороны, боевиков из села выбили штурмовые отряды группировки "Север". Упорные бои идут на Дзержинском, Красноармейском и Краснолиманском направлениях. А в Часовом Яре наши десантники продвигаются как в черте города, так и по флангам.

Вероятно, это самые необычные кадры из зоны СВО. Наш FPV-дрон нависает над украинским ударным беспилотником "Бабой-Ягой". Довольно медленное и неповоротливое изобретение противника, конечно, проигрывает в воздушной схватке легкой и быстрой отечественной разработке. Место боевых действий - Часов Яр. Одно из самых тяжелых направлений для ВСУ. Противника, который пытается удержать свои оборонительные рубежи, выбивают российские штурмовики. Полное освобождение города позволит российской армии развить наступление на Славянск и Краматорск.

А это уже кадры с Красноармейского направления. Расчет РСЗО "Ураган" бьет по скоплению живой силы и техники противника. Сообщается, что на некоторых участках фронта в районе Красноармейска есть значительное продвижение сразу в двух населенных пунктах - в Песчаном и Котлино. Город постепенно окружают со всех сторон.

Приходит информация и о быстром продвижении российской армии на Константиновском направлении. Наши бойцы штурмуют населенный пункт Калиново. Противник не ожидал, что удар будет именно здесь. Оборона была довольно быстро прорвана. Войска зашли уже в центр поселка, тем самым заставили украинские подразделения быстро покинуть его.

А в Сумской области наши войска освободили населенный пункт Журавка. Десантники восемьдесят третьей десантно-штурмовой бригады водрузили в его центре знамя ВДВ. Под контролем армии сейчас также Веселовка, Новенькое и Басовка. Там формируется так называемая буферная зона, которая позволит обезопасить российское приграничье от ударов артиллерии и беспилотников ВСУ.

В соседней Курской области авиация и расчеты "Урагана" продолжают наносить удары по оставшимся подразделениям противника в селах Горналь и Олешня.

А на ранее освобожденных землях в Курской области уже начал работать Следственный комитет России. Они фиксируют все преступления киевского режима. Так, при осмотре частного сектора в Суджанском районе были обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти. На телах некоторых есть огнестрельные и осколочные ранения, что говорит о целенаправленном применении оружия против населения. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело статье "Террористический акт".