Украина намерена купить большой пакет оружия у США

Украина готова купить большой пакет оружия у США, в который войдут в том числе ЗРК Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский. При этом он не уточнил, откуда Киев возьмет средства в условиях острого дефицита бюджета. По всей видимости, украинские власти надеются на "ястребов" из Европы. Евросоюз буквально накануне направил им один миллиард евро в рамках кредита "группы 7". Причем, погашение его будет из доходов от замороженных российских активов. Ну а НАТО проводит учения, в ходе которых отрабатывается "сценарий нападения России на территорию альянса".

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