Соседов рассказал, кто на самом деле стоит за отменой концертов Лолиты

Лолита Милявская столкнулась с очень влиятельным хейтером. Концерты артистки отменяют один за одним и полноценно вернуться на сцену исполнительница тиха "На Титанике" не может. Ситуацию прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.

Милявскую "отменили" в конце 2023 года, после того, как Лолита была замечена на "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой. Тогда певица лишилась не только сольных концертов, но и работы на телевидении. После публичных объяснений, артистку простили и стали снова приглашать в развлекательные шоу, но концертную деятельность она никак не может восстановить.

Шоу Лолиты в Ульяновске, Волгограде, Кемерове, Новокузнецке, Томске, Казани и Перми были отменены по решению организаторов или владельцев площадок. Каждый раз появлялся некий общественный деятель, который требовал отменить выступление Милявской.

Сергей Соседов считает, что Лолита в итоге может остаться совсем без концертов. Музыкальный критик уверен, что травля певицы не единичные случаи, а четко спланированна и имеет куратора.

"Концерты Лолиты отменяют какие-то общественники. Их кто-то организовал, кто-то поднял. Я не знаю, кто это организует, где центр этого. Наверно, где-то наверху, влиятельные люди, но я не знаю кто. И Лола вряд ли знает и может с этим что-то сделать в ближайшее время. Тут слишком много вопросов и никаких ответов. Глупо гадать, когда это закончится. Это как гадание на кофейной гуще — ни о чем", — заявил музыкальный критик в беседе с изданием "Абзац".