МИД России предупредил Токио о неизбежном и жестком ответе Москвы на любые шаги японских властей по снабжению Киева вооружениями. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Япония проводит курс на ускоренную милитаризацию и все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины.

Правительство Японии объявило о присоединении к работе Центра НАТО по содействию безопасности Украины. Этот центр координирует поставки вооружений Киеву, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.

Захарова подчеркнула, что подобные деструктивные действия уводят Японию все дальше от концепции мирного развития страны. Они чреваты открытым участием Токио в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки со всеми вытекающими долгосрочными последствиями. Москва рассматривает такие шаги как однозначно враждебные. Ответные жесткие меры нанесут Японии существенный урон в наиболее чувствительных для нее областях, сказано в заявлении на сайте МИД России.