Туск призвал прекратить споры о причинах крушения Ту-154М Качиньского

Память о катастрофе самолета Ту-154М, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой и еще ряд высокопоставленных политиков и военных, больше не должна разделять поляков. Такое заявление сделал в четверг, 10 апреля, глава польского кабмина Дональд Туск.

В день 15-летия крушения президентского самолета в Смоленской области Туск в социальных сетях призвал прекратить споры вокруг причин и обстоятельств случившегося, подчеркнув, что "восстановление единства и взаимоуважения возможно и необходимо" (цитата по ТАСС).

Ранее глава следственной группы Кшиштоф Шварц заявил, что в десятках разделов экспертных заключений, составленных по делу о крушении Ту-154М, выявлены серьезные нарушения. Однако он не объяснил, как это влияет на установление картины событий и порождает ли новые версии случившегося.

При этом Следственный комитет России подчеркивал, что у российских следователей нет сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы и ее причинах. Все собранные данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости.