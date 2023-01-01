Собянин: В Москве ведется системная борьба с нелегальным оборотом алкоголя

В Москве продолжается работа по контролю за оборотом алкогольной продукции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, почти 70% предпринимателей начинают соблюдать законодательные нормы только после получения штрафов, которые могут достигать трёх миллионов рублей за одно нарушение.

Одним из ключевых инструментов для профилактики нарушений стала платформа "Открытый контроль". Там предприниматели могут воспользоваться онлайн-калькулятором риска нарушений. Кроме того, работают телеграм-каналы, в которых можно получить консультации и следить за изменениями в законодательстве.

Также есть возможность пригласить специалистов с профилактическим визитом — без предписаний, но с рекомендациями по устранению нарушений.

Такая работа уже даёт положительные результаты: в 2024 году объём изъятого нелегального алкоголя сократился на 40% по сравнению с 2023 годом. Главное, отметил мэр, что контрафактная продукция не попала к потребителям.