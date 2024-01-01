Дочь об Анастасии Заворотнюк: "Теперь она - ангел-хранитель моего сына"

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые стала матерью 2 апреля. Она родила сына, которого назвала Марселем. О радостном событии новоиспеченная мать сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Анна опубликовала трогательное видео с разноцветными шариками и новорожденным сыном. А теперь она рассказала о первых днях своего материнства.

"Я мама уже целых восемь дней и это невероятно. Из ощущений: наступила какая-то абсолютно новая эра меня, осознание и четкое, сильное ощущение своего женского начала, любовь к мужу, которая теперь какая-то более зрелая и, конечно же, всепоглощающая любовь к сыну, от которой разрывается сердце", - рассказала Анна.

Отметим, что 3 апреля день рождения у Анастасии Заворотнюк. В этом году ей исполнилось бы 54 года. Однако артистка умерла в конце мая 2024 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Анна уверена, что душа матери всегда рядом, тем более сейчас, когда она сама родила.

"2 апреля навсегда в сердце, на свет появился мой Марсель. Сделала подарок мамочке на день рождения, ее день 3 апреля, Царствие небесное. Теперь она его ангел-хранитель", - убеждена Заворотнюк.

В заключение она назвала сына своим счастьем и поблагодарила многочисленных поклонников в Сети за поздравления и добрые пожелания, признавшись, что это "очень трогательно".