Решение Трампа шокировало чиновников в Белом доме

Решение президента США отложить введение пошлин для 75 стран шокировало высокопоставленных чиновников в Белом доме. В частности, помощники американского лидера были ошеломлены этим известием.

Как пишет газета Washington Post, через несколько мгновений после публикации Трампом в соцсети Truth Social о "паузе" помощники вскочили, чтобы посовещаться о том, как действовать дальше. Они сразу созвали пресс-конференцию с министром финансов Скоттом Бессентом и представителем Белого дома Каролин Левитт.

2 апреля Трамп подписал указ о введении ответных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%. Однако для большинства стран тарифы были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

Однако в среду президент США заявил, что приостанавливает введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран на 90 дней. Решение о паузе не коснулось Китая: для Пекина ставка тарифов возросла до 125%.