В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя

В России следовало бы ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов. Об этом рассказал депутат Государственной думы Амир Хамитов ("Новые люди").

Как подчеркнул парламентарий в комментарии Life.ru, благодаря реализации такой меры "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом".

При этом россияне, сэкономив на отказе от горячительных напитков, смогут потратить сбереженные деньги на занятия спортом — таким образом, они принесут своему здоровью двойную пользу, отметил Хамитов.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в сфере борьбы с алкоголизмом "нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее". Тотальные запреты, навязываемые сверху, не помогут.

Однако в некоторых субъектах Российской Федерации пошли на суровые меры. В частности, продажу алкоголя в Вологодской области решили ограничить — купить спиртное нельзя с 8 до 12 часов и с 14 до 23 часов. Поскольку действует и запрет на ночную торговлю такими напитками, фактически приобрести алкоголь можно в течение двух часов.