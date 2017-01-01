Красавчик Василий Степанов из "Обитаемого острова" впервые рассказал, кто загубил его карьеру и жизнь

Фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров" вышел на экраны 16 лет назад. Исполнитель главной роли Василий Степанов на утро после премьеры проснулся суперзвездой. С тех пор артист пережил многое, его карьера разрушена, да и успехами в жизни он похвастаться не может. Василий уверен, что в сложившейся ситуации виноват не он.

"Обитаемый остров" открыл Степанову все двери в кинобизнесе. Актеру едва ли не каждый день приходили предложения о съемках — Василия звали на главные роли в кино и сериалы. Но почему-то после еще двух частей "Обитаемого острова" Степанов снялся в одном сериале и парочке фильмов, а потом пропал не только с экранов, но и из медиапростанства.

Слава и последующее забвение больно ударили по красавцу. Поговаривали, что Василий заперся в доме, выходит только при крайней необходимости и не общается ни с кем кроме мамы. Весной 2017 года поклонников Степанова потрясла новость. Василия отправили на лечение в психиатрическую клинику после того, как он выпал из окна пятого этажа.

Лишь через три года после этого брат Василия, Максим Степанов, пришел на телешоу и рассказал, как сложилась судьба его именитого родственника. Оказалось, что красавчик из "Обитаемого острова" нигде не работает, семью не завел и детей у него нет. А все дело в том, что не так давно медики поставили ему неутешительный диагноз — "шизофрения". Якобы у Василия первая группа инвалидности, и он получает пенсию.

Телеграмм-каналу Mash удалось встретить Степанова в подъезде его дома. Выяснилось, что актер запил и впал в серьёзную депрессию на фоне проблем. Съёмок нет, режиссеры отказываются иметь с ним дело из-за статуса инвалида первой группы и диагноза "шизофрения".

Как говорит сам Василий, работать он не хочет, не может, да и не видит смысла. Его никуда не зовут. Живёт Степанов на пенсию в 20 тысяч рублей. Актер уверен, что на нем поставили крест после падения из окна. Если бы окружающие не вели себя так агрессивно, Василий считает, что сейчас он не состоял бы на учете в психдиспансере и снимался в кино.

"После того, как я из окна упал. Они подумали, что там… Этот так сказал, этот так… Послушали соседей, участковый принимал участие", — сбивчиво попытался объяснить актер.

Когда у Степанова спросили, планирует ли он сняться с учета, 39-летний мужчина лишь развел руками. "Это не от меня зависит. Это уже пожизненно, это уже все", — посетовал Василий.