Американские дипломаты покинули российское генконсульство в Стамбуле

Переговоры делегаций России и США в Стамбууле завершились. Консультации длились практически шесть часов с перерывом на обед. Американские дипломаты уже покинули здание российского генконсульства.

На встрече, которая началась в здании дипведомства в 10:00 мск, Россию представлял посол в США Александр Дарчиев. От Вашингтона присутствовала заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В составе делегаций — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.

Никаких заявлений по итогам переговоров стороны не планируют. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Стамбуле стороны обсуждали исключительно нормализацию дипломатических отношений. Вопрос урегулирования на Украине не затрагивался, передает РИА Новости.