Следком завел дело о теракте из-за атаки дрона ВСУ на ЛЭП "Курскэнерго"

Следственный комитет России завел дело по статье о террористическом акте после атаки дрона ВСУ на энергообъект в Курской области. Решение принято Главным военным следственным управлением СКР.

Как указано в сообщении ведомства, 9 апреля ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию "Курскэнерго". Отмечается, что в результате остались без электричества более 600 потребителей в Большесолдатском районе.

В Следственном комитете подчеркнули, что во время предварительного следствия будут установлены все причастные к этому преступлению. Виновные будут привлечены к ответственности.