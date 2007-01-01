Власти Венгрии заявили о биологической атаке

Венгерские власти не исключают искусственного происхождения вируса, из-за которого пришлось закрыть границы страны. Глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуйяш заявил о "биологической атаке".

Чиновник напомнил о вспышке ящура, вызвавшей забой скота, передает агентство Reuters. По его словам, вполне возможно, что вирус был не природного происхождения. Однако указывать какую-либо страну в качестве источника атаки Гуйяш не стал, передает Reuters.

Ящур — заболевание домашних и диких парнокопытных животных. Симптомы болезни – лихорадка, а также поражения слизистой оболочки и кожи. Вспышка этого заболевания в 2007 году в британском графстве Суррей произошла в результате утечки из биологической лаборатории.