В Тбилиси отменили спектакль с Хаматовой: "Надеемся на понимание"

Чулпан Хаматова сбежала из России вскоре после начала спецоперации. Причем актриса сначала уехала сама, а потом забрала детей. Чулпан переехала жить в Латвию, где у нее оказалась недвижимость в одном из элитных пригородов Риги.

Хаматова устроилась работать в местный театр, однако карьера ее оставляла желать лучшего. Спектакли с беглянкой не собирали аншлагов. Ходили слухи, что из-за проблем с документами с ней перестал сотрудничать рижский театр. Чулпан даже на какое-то время ушла в тень. Но в конце прошлого года стало известно, что актриса колесит по Европе с новым спектаклем.

Не всегда эти гастроли проходят успешно. Так, 10 апреля объявлено об отмене спектакля "Исцеление" с участием Чулпан Хаматовой в тбилисском театре им. Грибоедова. Организаторы тянули до последнего и о том, что представление не состоится сообщили в день показа.

Как рассказал признанный иноагентом блогер Николай Левшиц, причиной послужили технические проблемы с декорациями. Деньги за билеты зрителям вернут, а Чулпан снова приедет в Грузию 6 мая и попробует еще раз поставить спектакль.

"Усилия и работа большой команды по показу спектакля сегодня были приложены до последнего, но декорации в постановке играют очень важную роль, и без этого ее невозможно показать так, как задумали авторы. С большим сожалением за причиненные неудобства сообщаем вам, что показ переносится на 6 мая. Ради этого мы снова вернемся в Тбилиси", — говорится в официальном объявлении, которое в своем телеграм-канале опубликовал блогер-иноагент.