Алиев сообщил о попытке госпереворота в Азербайджане

Запад готовил государственный переворот в Азербайджане. Путч планировал созданный в США Национальный демократический институт по международным вопросам, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Указанный институт, по словам Алиева, финансируется американским правительством, различными международными агентствами развития и частными фондами. Заявленная цель деятельности организации со штаб-квартирой в Вашингтоне - продвижение демократии в развивающихся странах.

Алиев уточнил, что Баку отследил более миллиона долларов, которые сняли с банковского счета. Часть этих денег нашли в арендованных квартирах активистов оппозиции, там же были коктейли Молотова и инструкции по нападению на полицейских и правительственные здания. Также отмечено вмешательство в выборы путем антиазербайджанской пропаганды в СМИ. Алиев напомнил, что президент СЩА Дональд Трамп называл источником фальшивых новостей издания The Washington Post и The New York Times, которые утверждали, что в Азербайджане диктатура, не соблюдаются права человека, передает РИА Новости.