"Что раньше-то ничего не базарила?" Вдова Паши Техника набросилась на Екатерину Мизулину

Екатерина Мизулина уличила Еву Карицкую во вранье. Глава Лиги безопасного интернета в своем блоге опубликовала ролик, на котором бывшая жена Паши Техника заявляет, что знает Екатерину и поддерживает с ней общение. Мизулина назвала это фейком.

Карицкая на видео рассказывала о проблемах Паши с законом и упомянула главу Лиги безопасного интернета, которая в прошлом году обратилась в МВД с требованием проверить Техника на пропаганду запрещенных веществ.

"Я впервые вижу этого блогера и не понимаю, зачем она врет. Ничего не хочу больше говорить. Мне не нравится убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью", — заявила Екатерина.

Ева в ответ сначала попыталась оправдаться, мол, ее не так поняли, она на самом деле говорила о Екатерине Гордон. "И, Мизулина, пожалуйста, занимайтесь своими делами, а не обсуждением моих видео", — дерзко обратилась к главе Лиги безопасного интернета бывшая жена Паши Техника.

Более того, Карицкая решила огласить, как завершилась инициированная Мизулиной проверка рэпера на пропаганду наркотиков. Паше выписали штраф, который он даже не оплатил.