"Что раньше-то ничего не базарила?" Вдова Паши Техника набросилась на Екатерину Мизулину

Екатерина Мизулина уличила Еву Карицкую во вранье. Глава Лиги безопасного интернета в своем блоге опубликовала ролик, на котором бывшая жена Паши Техника заявляет, что знает Екатерину и поддерживает с ней общение. Мизулина назвала это фейком.
Карицкая на видео рассказывала о проблемах Паши с законом и упомянула главу Лиги безопасного интернета, которая в прошлом году обратилась в МВД с требованием проверить Техника на пропаганду запрещенных веществ.
"Я впервые вижу этого блогера и не понимаю, зачем она врет. Ничего не хочу больше говорить. Мне не нравится убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью", — заявила Екатерина.
Ева в ответ сначала попыталась оправдаться, мол, ее не так поняли, она на самом деле говорила о Екатерине Гордон. "И, Мизулина, пожалуйста, занимайтесь своими делами, а не обсуждением моих видео", — дерзко обратилась к главе Лиги безопасного интернета бывшая жена Паши Техника.
Более того, Карицкая решила огласить, как завершилась инициированная Мизулиной проверка рэпера на пропаганду наркотиков. Паше выписали штраф, который он даже не оплатил.
"Екатерина Мизулина, скажите, пожалуйста, каким образом этот вопрос решился? Благодаря каким-то связям? Благодаря тому, что вам кто-то позвонил? Да? Поэтому давайте не будем на меня сейчас гнать. Живите благополучно с своим SHAMAN, занимайтесь проектами против наркотиков, топите дальше, но хайпиться на мне и смерти супруга не нужно. Что раньше-то ничего не базарила? Мне интересно", — рассуждала Ева.