В ходе спецоперации расчет орудия "Гиацинт-Б" уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра, а десантники пресекают любые попытки противника форсировать реку. В Сумской области под наш контроль перешел населенный пункт Журавка.

На красноармейском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" группировки "Центр" уничтожил вражеский опорник. Неонацисты оборудовали огневые точки в одном из зданий. Получив координаты цели, экипаж одной из самых мощных и дальнобойных пушек серией залпов превратил укрепрайон ВСУ в руины. Корректировку огня вели операторы беспилотника "Орлан-10". Один из военнослужащих расчета "Малки" удостоен медали "За боевые отличия", награду командир подразделения вручил ему прямо на передовой. Ударная работа нашей самоходки позволила войскам продвинуться к Красноармейску.

На южнодонецком направлении круглосуточно прикрывают мотострелков расчеты зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10М" группировки "Восток". Обнаружив цель, операторы берут ее на сопровождение и в случае необходимости молниеносно ликвидируют. ЗРК поражает самолеты, вертолеты и беспилотники. При этом огонь "Стрела" может вести, находясь в движении. Расчеты ПВО защищают не только армейские подразделения, но и мирных жителей, не позволяя врагу атаковать населенные пункты.

В Курском приграничье истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по месту запуска и пункту управления вражескими беспилотниками. По заданным координатам экипаж отработал авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение позиции ВСУ.