Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла новые попытки киевского режима ударить по территории нашей страны с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу, 11 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в ночь на 11 апреля было ликвидировано еще 30 украинских дронов самолетного типа: 25 – над территорией Курской области, пять – над территорией Белгородской области.

При этом украинские военные продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, хотя Россия его тщательно соблюдает. ВСУ за минувшие сутки предприняли еще 11 атак на объекты российской энергетики. Без электричества остались несколько тысяч граждан.

Однако катастрофа для украинской армии неминуема — потери ВСУ в зоне спецоперации катастрофические. На купянском направлении под плотным огнем наши бойцы не дают опомниться противнику — бьют из всех видов орудий и днем, и ночью. Расчет РСЗО "Торнадо-С" обнаружил пункт временной дислокации ВСУ и моментально уничтожил его.