Кабмин ускорит распределение субсидий регионам

Правительство начнет раньше распределять субсидии регионам - это позволит российским субъектам оперативно планировать реализацию задач в рамках нацпроектов. Об этом на заседании правительства сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

В прошлом году объем такой поддержки составил более 3,5 трлн рублей. Средства пошли на выполнение самых значимых задач экономического развития, социального развития, строительство больниц, поликлиник, обновление инженерных коммуникаций.

Ещё один важный вопрос - помощь жителям новых регионов. "Мы помогаем и промышленным, и аграрным предприятиям, бизнесу. Ремонтируем и возводим образовательные и медицинские учреждения", - отметил Мишустин.