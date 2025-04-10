Трамп поднял тарифы для Китая до 145 процентов

Тарифы на китайские товары, импортируемые в США, достигли уровня в 145%. Как пояснил представитель Белого дома телеканалу CNBC, настолько выросли пошлины с учетом инициированного президентом США Дональдом Трампом последнего повышения.

Трамп ранее отложил на 90 дней вступление в силу повышенных импортных пошлин на продукцию из 75 стран. Это послабление не распространяется на Китай: американский лидер обвинил Пекин в неуважении к мировому рынку из-за отказа отменять ответные тарифы в отношении американской продукции.

Последний указ Трампа подразумевал повышение пошлин на продукцию КНР с 84% до 125% от таможенной стоимости. Как пояснил представитель Белого дома, эту меру ввели вдобавок к 20-процентным тарифам, утвержденным президентом США в начале марта. В результате таможенный тариф на импорт китайских товаров поднялся до запредельного уровня в 145%.