В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в зоне СВО.

Гвардии рядовой Виктор Дубина, получив координаты скопления резервов ВСУ, навел орудие на цель. Точным ударом артиллерийского расчета основная часть боевиков и бронетехники была уничтожена. Лишившись подкрепления, неприятель отступил.

Гвардии рядовой Ярослав Разваров в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированные опорники противника с пулеметными позициями. По вскрытым целям тут же отработали наши артиллеристы, и штурмовые группы смогли продвинуться вперед.