Стало известно содержание переговоров России и США в Стамбуле

Россия и США условились о мерах по облегчению передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Об итогах двусторонних консультаций в Стамбуле рассказал российский посол в США Александр Дарчиев.

По словам Дарчиева, переговоры продвинули нормализацию работы посольств двух стран. Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций прошел в позитивной атмосфере. Сторонам удалось продвинуться вперед в решении задачи, поставленной президентами России и США.

Российская и американская делегации обменялись нотами о гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипмиссий. Кроме того, представители России указали американцам на необходимость возвращения ранее конфискованной дипсобственности в США, передает ТАСС.