Стала затворницей: друг раскрыл где живет и чем занимается Елена Степаненко

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном не только завершила карьеру на эстраде, но даже закрыла юрлицо. Юмористку давно не видели на светских мероприятиях в Москве.

Поползли слухи, что она покинула Россию. Но на днях Андрей Малахов опубликовал видео, на котором позировал со Степаненко. Народ сначала порадовался, что артистка вернулась в публичное пространство. Но вскоре стало понятно, что Малахов выставил архивные кадры.

Друг Елены Григорьевны куплетист Михаил Вашуков рассказал, что она все еще живет в Америке. Артистка буквально стала затворницей.

"Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению", — сообщил Вашуков в беседе с "Абзацем".