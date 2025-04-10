Яйца вновь огорчили Трампа

Цены на куриные яйца в США установили новый антирекорд. Стоимость продукта выросла в марте до 6,23 доллара за дюжину. Повышение составило 5,6%, пишет Bloomberg.

По данным агентства, цены подскочили в рознице – несмотря на то, что для оптовиков цена резко снизилась. Это стало неприятным сюрпризом для президента США Дональда Трампа, для которого стоимость яиц стала символом борьбы американцев с высокими счетами за продукты.

Дефицит яиц в США, возникший из-за вспышки птичьего гриппа, отразился на стоимости продукта и в других странах, поскольку американские компании ринулись на их поиски по всему миру. В результате в Турции, например, из-за массовой продажи за рубеж яйца подорожали более чем вдвое.