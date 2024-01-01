87-летней Светлане Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем

Светлане Немоляевой понадобилась срочная медицинская помощь. У 87-летней актрисы резко ухудшилось состояние из-за проблем с сердцем.

Звезде "Служебного романа" стало плохо, когда она была дома. Родные позвонили в скорую, а приехавшие медики на месте оказали ей помощь.

10 апреля у Немоляевой запланирован спектакль "Бешеные деньги" в московском театре Маяковского. Артистка рвалась на сцену, несмотря на проблемы с сердцем. Но спектакль отменили. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале театра Маяковского.

Отметим, что Светлана Владимировна в ноябре 2024 года почувствовала недомогание на съемках ремейка фильма "Буратино". Тогда у звезды советского кино выявили нарушения сердечного ритма.