Белому дому следует рассмотреть возможность смены украинского руководства. Администрации президента США пора пересмотреть курс в отношении Киева, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Как написал профессор в соцсети X, он обращает свой призыв не только к Дональду Трампу. Это касается также президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Малинен считает, что западные лидеры должны надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Ему следует оставить пост главы государства, чтобы стало возможным мирное урегулирование на Украине.