Судаков: Трамп пытается играть на десяти досках, но выиграть так нельзя

Бурная деятельность Дональда Трампа пока не приносит результатов, внушающих оптимизм. Изменит ли Белый дом подходы к решению ключевых проблем? Каких шагов можно ожидать от Вашингтона на пути разрешения украинского конфликта? На что рассчитывает Трамп, усиливая давление на Китай, Иран и Европу?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25 час" с Алексеем Фроловым ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Трамп пытается играть на десяти досках. На десяти досках невозможно выиграть. Развязанная им война против Китая должна была принести США какие-то дивиденды, но американцы вышли на улицы и сказали: "Мы будем жить хуже, если станем воевать с Китаем". Проблема Трампа заключается в том, что он не предоставляет американцам альтернативы. Говоря о том, что люди будут покупать американское, он не отвечает на главный вопрос - а зачем им покупать американское?", - отметил эксперт.

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