Объявлено, от кого на самом деле родила Саша Черно: узнавший это Иосиф Оганесян заплакал

Звезды "Дома-2" Иосиф Оганесян и Саша Черно после развода делят сына. Мужчина пообещал лишить бывшую жену родительских прав, а в ответ услышал, что сын не его.

Чтобы выяснить правду, Оганесян согласился на тест ДНК. Результат огласили в студии "Пусть говорят". Вот только на шоу пришел друг Саши Дмитрий Мещеряков, который заявил, что Стефан может быть его ребенком. Мужчина тут же отметил, что с Черно он отношения иметь не хочет, но если подтвердится, что мальчик его сын, то сделает все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался.

"Если это мой ребенок, я отдам ему последнюю рубашку. Может быть, отцом я для него не стану, но буду настоящим другом, который сделает все, чтобы вырастить хорошего и доброго ребенка. Моя душа открыта, мое сердце готово растить его", — заявил Мещеряков перед оглашением результата теста.

Рубашку отдавать Диме не придется, Стефан точно не его ребенок. А вот Саше теперь бывший муж устроит взбучку. Она нагло соврала, сказав, что родила от другого. ДНК-тест показал, что на 99.9% Стефан является сыном Оганесяна.

Иосиф заплакал, когда услышал вердикт. Но тут же пришел в себя и пообещал, что если его бывшая жена не бросит пагубные привычки, он оставит ребенка жить у себя.