ВС России нанесли удар по военной базе в Киеве

ВС России нанесли удары по военной базе и цеху с военной продукцией в Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как написал Лебедев в Telegram, прилетело в Вышгородский район, в направлении Старых Петровцев. Очевидцы сообщили, что удар пришелся по военной базе рядом с дачным кооперативом "Днепр" по военной базе. Еще один прилет зафиксирован в Броварском районе, поражен цех с военной продукцией.

Также Лебедев сообщил об ударе по Житомиру. Три прилета зафиксированы на окраине в районе Бронетанкового завода. На предприятии перебирают новую западную технику и готовят ее к реальным боевым условиям. Кроме того, прилетело в район авиабазы в Озерном, была мощная детонация.