Трусовой запретили участвовать в шоу Этери Тутберидзе

Александра Трусова объявила, что ей запретили появляться на автограф-сессии шоу команды Этери Тутберидзе. Неожиданное заявление фигуристка сделала в день мероприятия.

Сашу очень ждали поклонники, она до последнего говорила, что посетит мероприятие. Более того Трусова планировала на шоу представить новинки своей мерч-коллекции, которые она создала вместе с мужем Макаром Игнатовым.

Но, медики строго запретили спортсменке в ближайшие дни появляться на публике. Все из-за беременности Трусовой. Саше теперь приходится прислушиваться к врачам ради благополучия ребенка.

"Мой новый прекрасный статус иногда вносит свои коррективы в расписание и планы. По этой причине, к сожалению, завтра я не смогу принять участие в автограф-сессии на шоу команды Этери Тутберидзе", — сообщила фигуристка.

На днях Саша провела гендер-пати. Пол ребенка Трусовой и Игнатова объявили необычным способом, заветное сообщение "У вас будет сын" появилось на главном экране кинотеатра "Октябрь".