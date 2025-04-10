Стало известно поручение Трампа посланнику перед встречей с Путиным

Раскрыто поручение, с которым приезжал в Москву в марте спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По данным CNN, он обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность обмена балерины Ксении Карелиной.

Как сообщил телеканал, переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом состоялись вечером 13 марта в закрытом формате, во время визита американского спецпосланника в Москву. Разговор об обмене Карелиной начался на этой встрече и был продолжен директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Как сообщалось, Россия и США сообщили об обмене заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Москва выдала гражданку России и США Ксению Карелину, а Вашингтон — гражданина России и Германии Артура Петрова. Россиянин был задержан на Кипре в 2023 году и экстрадирован в США.