США перебросили войска в Панаму

Американские войска переброшены в Панаму. По словам президента США Дональда Трампа, речь идет о "большом" количестве военных. Точного числа американского контингента хозяин Белого дома не назвал.

По словам Трампа, переброшенные войска "заполнили области, которые были у Штатов раньше". По его словам, сейчас эти территории находятся под контролем военных, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты и Панама ранее подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу. Как заявлял глава Пентагона Пит Хегсет, защита национальных интересов и свободный доступ к каналу – приоритет для Вашингтона.