"Дико триггерит": Хилькевич влезла в скандал с Асмус

Кристину Асмус обвинили в срыве съемок сериала "Склиф". Ее героиню вывели из шоу, а актрису уволили. Директор канала ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что у Асмус возникли проблемы с командой, и съемки пришлось прекратить. Однако сама Кристина отрицает наличие конфликта со съемочной группой. По версии артистки, она отработала все обговоренные смены и завершила съемки, тепло попрощавшись с коллегами.

Не смогла пройти мимо скандала Анна Хилькевич. Звезда "Универа" резко осудила актеров, которые наплевательски относятся к своей работе.

"Прочла тут в новостях про скандал Асмус... Не знаю, конечно, что там у них точно случилось на съемках "Склифа", но меня дико триггерит, когда артисты начинают "творить чудеса" и нарушать дисциплинарные нормы", — заявила Анна.

По словам Хилькевич, уважительно относиться к коллегам артистов учат со студенческих лет. Преподаватели объясняют, что актерская профессия требует невероятной дисциплины, а пропустить спектакль или съемки можно только по причине смерти.

Но, как с сожалением отметила Анна, ей доводилось видеть, как хорошие артисты становились жертвами звездной болезни. "В какой-то момент ловят "приподнятое" состояние и прекращают вести себя адекватно по отношению к коллегам. Не проявляют уважения к коллективу, опаздывая, задерживая или вовсе не приезжая на площадку", — поделилась Хилькевич в своем Telegram-канале.