Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине на пять лет. Об этом в пятницу, 11 апреля, пишет The Telegraph.

Согласно плану, франко-британские "силы успокоения" предложат помощь в защите неба и прибрежных вод Украины. Главная цель развёртывания — немедленно начать помогать в подготовке и восстановлении ВСУ для сдерживания России.

Западные инструкторы также будут обучать украинских солдат. Позже они поэтапно будут выведены, а последние войска должны уйти примерно через пять лет.