Шесть человек погибли в результате крушения вертолета недалеко от Нью-Йорка

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета, который упал в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка.

Авария произошла через двадцать минут после вылета с Манхеттена во время туристического полета вокруг статуи Свободы. Уже установлено, что, кроме пилота, на борту находились глава испанского филиала концерна Siemens, его жена и трое детей.

По свидетельству очевидцев, вертолет резко менял курс и перед падением в Гудзон буквально развалился в воздухе. Президент США выразил соболезнование родным погибших и сообщил: результаты расследования и причины катастрофы будут обнародованы в кратчайшие сроки.