Постпред России при ООН раскритиковал действия Израиля в Сирии

Россия призывает новые власти Сирии провести объективное расследование массовых убийств христиан, алавитов и других этнических и религиозных меньшинств в районах Латакии и Тартуса. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил наш постпред при организации Василий Небензя.
Резкой критике дипломат подверг и действия Израиля. По его словам, попытки Тель-Авива дестабилизировать ситуацию в Сирии лишь провоцируют многолетний хаос. Израиль должен прекратить обстрелы и вывести войска с территории страны.
"За четыре месяца с момента смены власти в Дамаске Израиль нанес уже более 700 ударов по Сирии. В последнее время география обстрелов расширилась. Вызывают тревогу и заявления высокопоставленных израильских лиц о том, что Армия обороны Израиля планирует остаться в стране на неопределенное время. Эти действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии, которые ни в коем случае не должны подвергаться сомнению вне зависимости от того, кто находится у власти в Дамаске", - сказал Небензя.