Постпред России при ООН раскритиковал действия Израиля в Сирии

Россия призывает новые власти Сирии провести объективное расследование массовых убийств христиан, алавитов и других этнических и религиозных меньшинств в районах Латакии и Тартуса. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил наш постпред при организации Василий Небензя.

Резкой критике дипломат подверг и действия Израиля. По его словам, попытки Тель-Авива дестабилизировать ситуацию в Сирии лишь провоцируют многолетний хаос. Израиль должен прекратить обстрелы и вывести войска с территории страны.