Мир отмечает День освобождения узников концлагерей

11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в честь вооруженного восстания, которое 11 апреля 1945-го подняли заключенные Бухенвальда.

На оккупированных территориях и в самой Германии гитлеровцы создали более 14 тысяч концлагерей и гетто. Первый - на окраине города Дахау - появился в 1933-м. По разным оценкам, там были замучены и уничтожены до 70 тысяч человек.

Потом фашисты открыли новые фабрики смерти. Освенцим, Треблинка, Собибор - эти названия теперь известны во всем мире. Нацисты устраивали изощренные пытки, бесчеловечные эксперименты, массовые убийства. За время войны жертвами стали более 11 миллионов человек, половина из них - советские граждане.

Памятные мероприятия проходят во многих странах.