Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Венера больше не ретроградна, и ваше настроение выравнивается. Теперь будет легче просыпаться по утрам, заниматься спортом, зарабатывать деньги.

Тельцы

Вы снова на связи, и это радует всех, кто вас потерял. Сегодня хорошо возвращаться в социальные сети, чаты, диалоги. Не бойтесь писать первыми, возобновлять общение.

Близнецы

День поможет вам сделать шаг к своему заветному желанию. Будь то разговор с начальством, новая идея или просто внутреннее ощущение: "Я готов".

Раки

Весна кружит голову. И вы снова верите в то, что впереди - только лучшее. Отличная мотивация, чтобы учиться, путешествовать, открывать для себя новое.

Львы

Пришло время для расстановки приоритетов, особенно в совместных делах. Вы получили важные уроки и можете считать себя экспертом по сотрудничеству.

Девы

Вы начинаете понимать, чего хотите в отношениях, и не боитесь об этом говорить. День хорош для разговоров, примирений и нового взгляда на старую историю.

Весы

День подойдет для настраивания режима, заботы о себе, приятных процедур. Сходите в бассейн, на массаж или просто устройте дома вечер безделья.

Скорпионы

Творческая Венера выходит из меланхолии - и вы вместе с ней. Сегодня снова захочется танцевать, выбирать новую одежду и не стесняться быть собой.

Стрельцы

Дом этой весной – ваше место силы. Венера в Рыбах вдохновляет делать свое пространство красивее, создавать атмосферу, в которой вам будет комфортно.

Козероги

Ваша речь будет убедительной, особенно если вы позволите себе искренность. День хорош для диалогов, признаний, написания важных текстов и сообщений.

Водолеи

Вы начинаете четко понимать, чего хотите в финансовом плане, что для вас важно. Венера подсказывает: ценности - это не про цифры, а про ощущения.

Рыбы

Венера в вашем знаке больше не плачет в подушку, а планирует, как жить дальше. Ретро фаза позади, и с каждым днем ваше настроение будет лучше и лучше.