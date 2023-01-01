Умерла пострадавшая при крушении батискафа в Египте девочка

Девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа "Синдбад" в Египте, умерла в больнице. Об этом в четверг, 10 апреля, рассказал отец ребенка.

Как пишут "Известия", медики констатировали наступление смерти 9 апреля. До того девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на старания врачей, спасти пострадавшую не удалось.

Батискаф, в котором россияне отправились на подводную экскурсию у побережья египетской Хургады, потерпел крушение 27 марта. Общее количество жертв возросло до семи, из них трое — дети.

Тем временем продолжается расследование причин и обстоятельств крушения. Адвокат капитана батискафа рассказал, что его клиент неоднократно просил руководство компании добавить рабочих, а также провести техническое обслуживание судна. Однако компания, по утверждению капитана, эти запросы игнорировала.

Летом 2023 года произошла трагедия с батискафом "Титан", прогремевшая на весь мир. Несколько человек решили спуститься в этом аппарате к обломкам корабля "Титаник". Вскоре после погружения связь с батискафом пропала. Было установлено, что "Титан" взорвался, а все его пассажиры погибли.