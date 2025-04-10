Принц Гарри встретился с другой женщиной на Украине

Стало известно о том, что принц Гарри тайно посетил Украину. Сообщается, что он приехал в ортопедическую клинику во Львове, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие ВСУ. Кроме того, он встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой, сообщает The Telegraph.

Интересно, что о необъявленной поездке принца Гарри стало известно лишь после того, как он уже покинул Украину. Сопровождали отпрыска британского королевского семейства ветераны боевых действий из основанного им фонда Invictus Games.

Ранее стало известно о том, что принц Гарри и Меган Маркл имеют разные взгляды на один важный аспект их жизни. Из-за этого герцог Сассекский несчастлив в США. Как рассказал королевский эксперт Мэтт Уилкинсон, принц поддерживает новый бизнес жены, но его коробит от того, что Меган вовлекает в это детей.

Еще до рождения сына Арчи супруги приняли решение, что их дети будут расти вдали от камер. Но сейчас, когда Маркл срочно потребовались деньги и она готова сделать все, чтобы жить в роскоши, наследники Меган и Гарри стали то и дело мелькать на экране.