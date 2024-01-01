Актеру Василию Ливанову удалили тромбы

Василию Ливанову механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Также 89-летнему артисту прописали кроворазжижающее и рекомендовали тщательно следить за своим состоянием, передает Mash.

Ранее ему уже удаляли тромбы из сосудов ног, сердца и головного мозга.

В марте Василия Ливанова после пережитой комы отправили домой. Исполнитель роли Шерлока Холмса сильно похудел и осунулся. Кроме того у артиста нашли подозрительную опухоль, похожую на онкологическое заболевание.

Актер был госпитализирован в январе с расстройством кровообращения головного мозга. Позже Ливанова ввели в медикаментозную кому, чтобы побороть бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.

Напомним, что с осени прошлого года артист то и дело оказывается в больнице. В октябре 2024 года его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в отделение неврологии. Позднее стало известно, что Ливанову провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова. Затем в ноябре его экстренно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.