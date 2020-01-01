ВС России подтвердил право на компенсацию за спам-звонки

Верховный суд России признал право граждан на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой. Такое определение вынесла коллегия по гражданским делам ВС России.

В документе, который цитирует РИА Новости, отмечается, что распространение рекламы, в том числе посредством телефонной связи, допускается только при получении предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Если же абонент обращается с требованием прекратить рассылку и звонки, рекламодатель обязан незамедлительно это сделать.

Обратившийся в суд москвич жаловался, что спам-звонки отвлекали его от личных дел и беспокоили, причем номер его телефона, по утверждению банков, оказался в списке обзвона по ошибке — согласия на получение рекламы мужчина не давал.

Верховный суд подчеркнул, что вина кредитно-финансовой организации в причинении морального вреда предполагается до тех пор, пока не доказано обратное, и направил дело на пересмотр.

О разработке поправок в законодательство по борьбе со спам-звонками заговорили еще в 2020 году, однако бизнес призывал к аккуратности. Сотовые операторы выражали опасения, что пострадать могут добросовестные пользователи, а саму инициативу могут использовать для шантажа компаний.

Эксперты рекомендуют в борьбе со спамом не забывать про самые простые и при этом действенные опции: заблокировать телефон от сообщений и звонков с незнакомых номеров, а также активировать спам-фильтр оператора.