Очевидцы о последнем дне рождения Пугачевой в деревне Грязь: "Что творилось, сказать страшно"

Несколько лет назад Алла Пугачева отметила 70-летие. По случаю круглой даты в деревню Грязь, где находится замок Примадонны, съехалось множество гостей. Соседи и очевидцы до сих пор помнят, какое обилие автомобилей, лимузинов и даже микроавтобусов наводнило улицы населенного пункта. По словам местных жителей, все дороги были забиты.

"Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их", - рассказала NEWS.ru цветочница.

Тогда праздничный банкет по случаю юбилея Аллы Пугачевой решили устроить в одном из ресторанов на Рублевке. Поздравить именинницу прибыло множество гостей, в том числе ее бывший супруг Филипп Киркоров, Дмитрий Медведев с супругой и другие.

Отметим, что в настоящее время Алла Пугачева живет на Кипре. Вскоре после начала СВО она вместе с молодым мужем и их двумя детьми вначале перебрались в Израиль, однако когда там обострился военный конфликт, и им пришлось даже прятаться в бомбоубежище, отправились на Кипр, где у артистов есть элитная недвижимость.