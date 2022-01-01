Россия и Украина ведут нотную переписку через свои посольства в Минске. Об этом рассказал в пятницу, 11 апреля, директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук.

Как отметил дипломат, между Москвой и Киевом сложился канал нотной переписки — главным образом по правовым и консульским вопросам. За поддержание работы этого канала он выразил благодарность властям Беларуси.

При этом Полищук заявил, что наша сторона открыта к обсуждению серьезных предложений с учетом реалий, если эти инициативы ведут к устранению первопричин конфликта. Однако действия Киева подтверждают, что на Украине такой готовности нет, сообщает РИА Новости.

Прямых российско-украинских переговоров нет с весны 2022 года — тогда дипломатический процесс был сорван по вине киевского режима, а затем его предводитель Владимир Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с "агрессором".

Москва не раз подчеркивала готовность к диалогу и называла дипломатию предпочтительным инструментом достижения своих целей. В Кремле отметили, что президент России Владимир Путин поддерживает инициативу прекращения огня, но это требует ответа на целый ряд вопросов.