Куда пропала актриса Татьяна Аксюта, звезда фильма "Вам и не снилось"

Татьяна Аксюта и Никита Михайловский получили бешеную популярность после того, как сыграли влюбленных школьников Катю и Рому в фильме "Вам и не снилось" по одноименной повести Галины Щербаковой. Кстати, автор произведения была сценаристом картины. Кроме того, в фильме снялись такие известные артистки как Татьяна Пельтцер и Ирина Мирошниченко.

По случаю юбилея картины журналисты выяснили, как сложилась жизнь исполнителей главных ролей. К сожалению, невероятно талантливый Никита Михайловский умер от рака в возрасте 27 лет. А Татьяна Аксюта, получавшая мешки писем от восторженных фанатов, в конце 90-ых годов ушла из кино, а в 2003-м - из театра. В новом интервью Аксюта рассказала, что оставила карьеру, уйдя буквально в никуда, "отдыхать".

Однако спустя некоторое время Татьяна случайно повстречала сослуживца, который предложил ей работу в Доме творчества в Сокольниках. Она решила посмотреть, куда ее зовут.

"Пришла, смотрю: сцена, прекрасный зал. У меня набралась первая группа театрального кружка. Теперь у нас театральная студия, ей уже 21 год, называется "Синяя птица", - рассказала Татьяна Аксюта "КП".