Мошенники придумали схему с заменой кода домофона для похищения денег

Злоумышленники стали широко применять схему с псевдозаменой кода домофона, чтобы внедрить вредоносную программу в телефон или компьютер доверчивого гражданина. Об этом в пятницу, 11 апреля, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

Как поясняет ТАСС, человеку звонит неизвестный под видом работника управляющей компании. Он сообщает, что в подъезде будет меняться код домофона, и просит продиктовать ему пароль, который придет в SMS-сообщении. Сразу после этого разговор прекращается.

Вторым этапом преступной схемы является звонок от имени сотрудников правоохранительных органов — они убеждают установить мобильное приложение банка для защиты от мошенников. Абоненту присылают файл, после установки которого просят приложить банковскую карту к NFC-модулю телефона. Так в гаджет внедряют вредоносную программу, получают виртуальную копию банковской карты и бесконтактно обналичивают деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники для обмана россиян и кражи их персональных данных и денег используют новую схемы с QR-кодами. Ссылки ведут якобы в домовые чаты и сайты государственных ресурсов, а в действительности в эти коды может быть интегрирована любая мошенническая информация.

Наживаются преступники и на стремлении россиян к красоте и здоровью. В интернете появились фальшивые сайты, предлагающие фармацевтические препараты для лечения метаболических нарушений и снижения веса, причем "тактично не спрашивают рецепты". Но как только пройдет оплата, диалог сворачивают, а продавец исчезает.