Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на западе Москвы

В этом году на западе Москвы благоустроят прогулочные зоны у воды. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, работы проведут в парке "Пионерский". Там находится Мазиловский пруд.

Возле берега установят шезлонги и качели. Для мероприятий сделают специальную площадку со сценой. Кроме того, обновят детские игровые комплексы, заменят фонари и высадят деревья и кустарники.

В Можайском районе благоустроят территорию возле Беловежского пруда. Вокруг водоёма сделают новые дорожки и лавочки. Для любителей активного отдыха установят спортивно-гимнастический комплекс, тренажёры и столы для пинг-понга.