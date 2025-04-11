Спецпосланник Трампа прилетел к Путину

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Россию. Об этом сообщает американское издание Axios.

Как ожидается, сегодня Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. Цели поездки спецпосланника Трампа неизвестны.

Один из собеседников издания рассказал, что Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. Президент США намерен ввести дополнительные ограничения против России, если к концу месяца не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Как отмечает Axios, это будет третья встреча Уиткоффа и Путина. Предыдущая состоялась 13 марта в Кремле.

Дополнение: В Санкт-Петербурге приземлился вылетевший из Майами самолет того же типа, что и у спецпосланника Трампа Уиткоффа, следует из данных Flightradar.